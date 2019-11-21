〈超商展店創新〉小七強攻蔬食版圖 近半門市進化成輕蔬生活專門店

因應人口高齡化趨勢和蔬食族群的外食需求，統一超 (2912-TW)7-ELEVEN 今 (21) 日宣布，以社會廚房為定位，架構全新的「輕蔬簡素生活型態專門店」，在全台近半數的店鋪中 (約 2500 家門市) 成立素食專區，並於全台醫院、住宅商圈與廟宇周遭的逾 50 家門市推出「LIVE in HEALTHY 蔬食生活」專櫃，藉此導入新來客並增添同店業績新動能。

台灣外食市場龐大，超商鮮食銷售穩定成長，此次 7-ELEVEN 瞄準為不同客群需求，正積極打入蔬食甚至素食類別，採取的策略包括擴大素食冷凍品設置、設立蔬食生活專櫃和設計健康鮮食菜單。

其中，統一超說明，在全台醫院、住宅商圈和廟宇周遭的 53 家門市規劃「LIVE in HEALTHY 蔬食生活」專櫃，供應超過 20 種品項供消費者選擇，導入後業績較導入前成長 10-20%。

統一超進一步指出，台灣素食商機上看 600 億元，被 CNN 評選為全球十大素食之都，整體素食人口占比高達 13.8%，全球排名第二，因應蔬食與素食需求，7-ELEVEN 素食專區提供的素食類商品共有近 30 項，蔬食類品項則多達 60 多種，預計今年全年整體蔬菜水果使用量達 35035 噸，年增逾 8%。

據 7-ELEVEN 內部銷售數據，輕蔬簡素兩大主力客層主要是「宗教素食族」和以女性為主的「健康蔬食族」。