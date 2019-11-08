超商雙雄10月營收亮麗 統一超創第三高、全家創次高

時序進入超商傳統淡季，不過，統一超 (2912-TW)、全家 (5903-TW) 今(8) 日公布的 10 月合併營收仍繳出好成績，統一超達 217.7 億元，較去年同期成長 6.81%，並創單月第三高紀錄，而全家來到 68.67 億元，更創單月次高。

統一超指出，7-ELEVEN 大型複合店 Big7 進駐新北市和桃園，並推出最新品牌聯名「米奇與好朋友主題店」，透握新型態店型創造話題，帶動單店營運。

另一方面，轉投資事業包括菲律賓 7-ELEVEN 店數穩定成長，星巴克持續深化精品咖啡經營，康是美強打周年慶活動，而統一速達因近來百貨週年慶及電商提早展開雙 11 檔期，配送需求增加，均挹注業績。

預購方面也為 7-ELEVEN 添成長動能，統一超說明，目前以團購、鍋物、家電用品三大結構最熱銷，業績已較去年同期大增超過 2 倍。

全家則指出，10 月受惠於國慶連假、萬聖節節慶商機，以及秋冬型新品陸續上市，鮮食成長近 14%，同時，在國際咖啡日與金馬獎聯名等話題帶動，杯裝現煮飲料成長 15%。

累計前 10 月，統一超合併營收為 2128.92 億元，年增 4.58%；而全家為 644.85 億元，年增 8.45%。

進入第四季後，7-ELEVEN 看好入冬換季需求和年底節慶商機，預估將帶動另一波消費，全家則強調，將陸續推出溫熱型商品，包括濃郁型鮮食、羽絨外套、巧克力等，並強化雙十一大型促銷活動和年菜預購布局，衝刺全年最後一季的業績。