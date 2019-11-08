日媒：JDI將於月底前生產Apple Watch用OLED面板

日本經營重建中的中小型面板廠 JDI(6740-JP)，可望在近期內獲得紓困。目前 JDI 先以 500 億日圓的資金調度為目標，和蘋果 (AAPL-US)、緯創 (3231-TW)，以及香港的對沖基金 Oasis Management 等企業協調當中，預計在 11 月底前會有結果。

《日刊工業新聞》電子版在週五 (8 日) 的報導中指出，目前除了表態出資共 2.5 億美元 (約 272 億日圓) 的蘋果與緯創，JDI 也與香港 Oasis 等兩家投資公司持續溝通當中。此外，希望對 JDI 進行小額投資的對象，在今後也可能有所增加。

(圖片：Investing.com)

另外，日本《共同社》在 7 日的報導中提到，JDI 將於本 (11) 月內，開始生產用於蘋果智慧型手錶 Apple Watch 的 OLED 面板。JDI 多年來在 OLED 面板所投入的研發也終有成果，若能順利出貨，也將為該公司注入活水。

用於 Apple Watch 的 OLED 面板，將在 JDI 位於日本千葉縣的茂原工廠生產。未來 JDI 也將以尺寸更大的智慧型手機用 OLED 面板為生產目標。若一切順利的話，目前停工中的日本石川縣白山工廠，也可望在未來投入 OLED 面板的生產。

JDI 受到外界矚目的 2019 會計年度 H1(4 ~ 9 月) 財報，也將於下週三 (13 日) 公布。屆時是否會對資金的調度狀況作出說明，也將是投資人的關注焦點。