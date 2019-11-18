美韓開啟軍費支出第三輪談判 南韓團體抗議美方「搶劫」

美韓週一 (18 日) 下午起，在首爾展開防衛費分擔特別協定 (SMA) 第三輪談判，為期兩天。同時間南韓出現愈來愈多的抗議活動，抗議華盛頓大幅提高首爾的付款。

韓方首席代表鄭恩甫和美方首席代表 James DeHart，在當天下午舉行閉門會議，雙方將基於 9 月第一輪談判和 10 月第二輪談判上，所確認的各自立場，力爭縮小分歧。

DeHart 特別於談判前的 11 月 5 日至 8 日訪問南韓，以了解當地的輿論走向。

華盛頓一直在向首爾施壓，要求支付更多的駐韓美軍費用。美國國防部長 Mark Esper 上週五訪韓，稱南韓是「南韓是一個富裕的國家，可以而且應該要承擔更多的防衛費用。」

資料指出，美韓自 1991 年簽署首份防衛費分擔協定以來，迄今為止共簽署 10 份協定。根據今年 3 月簽署的第 10 份協定，韓方承擔的防衛費為 1.0389 兆韓元 (約合 8.7 億美元)，較 2018 年增加 8.2%，協定有效期截至今年 12 月 31 日。

此前，美方要求韓方大幅提高防衛費分擔費用，至每年 50 億美元，是 2019 年的 5 倍之多。

川普政府的要求引來韓國民眾不滿，有團體週一在談判地點發動抗議，稱「貪婪的」美國人進行「高速公路搶劫」。

韓方首席代表鄭恩甫是一名非軍事專家，但有豐富的財務談判經驗，在 1998 年亞洲金融危機期間，參與了南韓與國際金融機構的債務談判，在 2008 年全球金融危機期間，參與了貨幣互換交易。

在 9 月的第一輪談判後，鄭恩甫才接手相關談判工作。

美方談判代表 DeHart 表示，他對本輪談判非常有信心，相信將達成雙方都能接受的協議。