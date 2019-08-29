減稅降費效應 恐致中國稅收面臨50年首次下滑

在全球經濟轉弱下，中國經濟下行壓力隨之升溫，中國政府藉由減稅降費政策刺激經濟，卻大大削減政府稅收收入，根據估計，中國今年稅收收入可能創下 1968 年文化大革命以來首次下滑。

根據中國財政部數據，儘管今年 1 月至 7 月國家與地區稅收收入，較去年同期微升 0.3%，至人民幣 10.8 兆元。然而若以月為單位計算，7 月稅收收入已出現連續第 3 個月下滑。

中國稅務總局上月表示，今年上半年累計減稅降費金額達到人民幣 1.17 兆元，其中減稅部分達人民幣 1.04 兆元；上半年稅收收入達人民幣 8.28 兆元，較去年同期下滑 13.9 個百分點，其中個人所得稅是降幅最大的稅種，年減 30.6%。

低稅收收入對地方政府來說，打擊更為嚴重，因為地方政府必須經過中央批准，才能採用其他方法籌集資金，而為防範地方債務風險，中央政府亦在債務上實行嚴厲審查。

此外，中國低出生、高齡化的人口結構對國家稅收收入來說更是雪上加霜，不僅擠壓到國內市場發展，更讓未來的稅收反彈變得難以預期。

稅收短缺可能衍生為長期問題。在經濟放緩之下，2015 年和 2016 年的稅收成長率已降至 4% 左右，隨著人口結構持續萎縮，未來不太可能出現大幅增長。

隨著 7 月份新一輪 3000 億的措施啟動，下半年減稅降費力度會更大，各地財政收入可能因此漸緩。中國財政部長劉昆表示，除了實施積極財政政策，同時也會督促地方開源節流，增加管道籌集收入，將經濟發展與財政收入成長視為共同目標。