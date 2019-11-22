能源盤後—OPEC有意延長減產 中美可能再開談判 原油登上2個月高點

週四 (21 日) 交易，原油價格收在約 2 個月最高點，係因報導稱 OPEC + 可能延長減產，且中美貿易談判又再度樂觀。

《路透社》週四報導，消息來源表示，OPEC 與俄羅斯在內的盟國 (即 OPEC+) 下個月 5-6 日在維，可能決定將減產協議延續至 2020 年中期。(目前的協議到 2020 年 3 月底到期)

XM 高階投資分析師 Raffi Boyadjian 週四報告指出，OPEC + 預計延長減產協議，且「在俄羅斯示意將持續與 OPEC 合作限制產量後，原油得到進一步的支撐力。」

「然而，在全球經濟前景沒有重大改善之前，OPEC 的減產行動對提升價格的效果仍將有限。」Boyadjian 說。

1 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 1.57 美元或 2.8%，收每桶 58.58 美元。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.57 美元或 2.5%，收每桶 63.97 美元。

根據道瓊市場數據，這兩個最前月原油期貨契約均連續 2 日上漲，且收在 9 月 23 日以來最高點。

The Fox Group 首席市場分析師 Scott Gecas 表示，「以昨日和今日的市場行動來看，顯然是多頭控制的局面。交易者一直在看 WTI 到 58 美元水準，因為回溯至 9 月 24 日這個阻力點一直很難突破。」

《華爾街日報》報導，中國首席貿易談判代表劉鶴邀請美方對口進行新一輪面對面談判，扭轉週三中美談判陷入僵局的報導，給了原油支撐力。

其他能源商品

12 月交割的汽油期貨價格上升 2.9%，收每加侖 1.7044 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格上升 2.8%，收每加侖 1.9447 美元。

12 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.3%，收每百萬 Btu 2.567 美元，盤中高點達 2.595 美元。

美國 EIA 週四公布，上週 (11/8 止) 國內天然氣供應量減少 940 億立方英呎。根據 S&P Global Platts 調查，分析師先前平均預期該週天然氣庫存減少 910 億立方英呎。