我Q3金融帳淨流出規模突破4500億美元 旅遊收支逆差創新高

台灣央行今 (20) 日公布第三季國際收支統計，經常帳順差 124.8 億美元，金融帳淨資產增加 (金融帳淨流出)94.1 億美元，其中，金融帳已連續 37 季淨流出，累計流出規模達 4533 億美元，已是連 3 季減少流出；同時，旅遊收支逆差創單季新高，反映國人出國風氣盛行。

央行提到，第三季旅遊支出 57.1 億美元，創歷年最高，主要是因出國旅遊人數成長，而旅遊收入僅 34.2 億美元，使旅遊收支逆差來到 23 億美元，逆差金額創單季新高，反映適逢旅遊旺季出國人數增加，支出較大。

央行指出，前三季旅遊支出 157.8 億美元、旅遊收入 109.4 億美元均是同期新高，除了國人出國旅遊持續攀升，也反映來台旅客成長約 10.4%，又以日、韓、菲律賓和泰國成長較多。

整體來看，第三季經常帳順差較去年同期增加 15.8 億美元或 14.5%；其中，商品貿易順差 161.6 億美元，年增 4.5 億美元。

金融帳方面，據統計，我國金融帳已連續 37 季淨流出，累計流出規模達 4533 億美元。

其中，第三季直接投資淨資產增加 5.5 億美元，居民對外直接投資淨增加 23.2 億美元，而外資直接投資淨增加 17.8 億美元；證券投資淨資產增加 219.0 億美元。

央行說明，居民對外證券投資淨增加 182.0 億美元，主要因國內投信基金和保險公司投資國外債券增加；非居民證券投資淨減少 37.1 億美元，則是因外資減持台股。

央行再次強調，經常帳有順差的國家如日本、新加坡、南韓、德國、俄羅斯和台灣等，其金融帳淨資產多呈增加。