陸客不來拚轉型 寶得利將斥億元拓展兩岸餐飲事業

受陸客來台大減衝擊，專營團客伴手禮店業者寶得利 (5301-TW) 今 (11) 日宣布，將斥資億元在兩岸開創餐飲新事業，除既有經營「逸仙樓」外，將以「小逸仙」品牌展店，並與中國知名潮州菜餐廳「潮江春」合資成立「春江潮」，進軍深圳高端餐飲市場，預計明年 3 月底前，開出 4 家新餐飲據點，而自創手搖飲品牌「伊茶」未來計畫進軍馬來西亞市場。

寶得利目前主要經營旅遊和購物店，但受兩岸政治因素影響，營運起伏大，董事長張雅琍坦言，10 月營收約 8000 萬元來看，有 7000 萬元是來自馬來西亞伴手禮店的貢獻，「台灣二家據點幾乎沒有業績」，因此，要透過強化餐飲布局來經營非陸客市場。

不過，張雅琍認為，總統大選過後，由於台灣據點的業績已處在谷底，將有改善空間。

張雅琍期許，藉由擴大餐飲事業規模來提振業績表現，目前逸仙樓每月營收約 400 萬元，目標是其他店點開出後，也可達此水準。

除逸仙樓外，寶得利已確定將以「小逸仙」品牌投資位於南京商圈的火烤二吃餐廳，與接待韓國旅客的台灣旅行社合作，不僅提供來台用餐需求，也結合四平街陽光觀光商街購物之旅規劃，預計每月提供約 600 團的團客數，預計 12 月底開幕。

另一方面，「小逸仙」將進軍深圳，已確定落腳於每日人潮平均約 40-50 萬人次的深圳市福田區地鐵商業街，初期投資中式餐廳、餐廳 + 手搖飲兩個據點，將在此引進台灣菜和小吃，手搖飲則將採取加盟方式發展，預計 12 月底開幕，力拚屆時每月業績可達新台幣 400-500 萬元。

除了平價餐飲市場，寶得利首次跨入高端餐飲，與「潮江春」合資成立「春江潮」，張雅琍期藉由與在地夥伴合作，縮短摸索期，地點選在深圳平安國際金融中心大廈的 9F、10F。

張雅琍指出，平安國際金融中心大廈是深圳最高大樓，也是中國第二高、世界第四高大樓，是具有旅遊特色的地標，有指標意義，並可吸引當地商務客層，餐廳預計在 2020 年 3 月中旬開幕。

看好國外正在風靡台灣的手搖茶，寶得利已自創「伊茶」，除了在深圳與自家其他品牌共同亮相，看好馬來西亞的消費潛力將在當地開自營店，未來在馬來西亞會開放加盟。