〈財委會質詢〉王美花：台商回台投資重點是投資計畫 而非資金來源

台商資金回流成效話題持續延燒，經濟部政務次長王美花今 (20) 日強調，經濟部審核台商回台的重點在於廠商所提報的投資計畫，而非「資金來源」。

經濟部常務次長林全能日前在財委會答詢時說，台商回台投資預估約 7 成來自國內資金，3 成為海外資金，但目前還沒看到國外資金匯回，此話一出引發國民黨立委抨擊，認為執政黨過度誇大海外資金回流成效。

財委會今天審查貨物稅修正條例，但在野黨立委重點仍聚焦台商回流投資，國民黨立委賴士葆質詢時說，政府過去一直誇口「資金回流」成效顯著，但現在卻改口說是審核台商回台投資，認為「審核回台投資」與「資金回流」兩者差很大。

王美花答詢時反駁，「台商回台投資」與「資金回流」兩者並不一樣，經濟部所指的是「審核多少廠商回台投資案」，根據經濟部最新統計，截至上週為止總共審核 153 家台商回台投資申請、投資金額高達 6971 億元，其中投資額度最高 701 億元、最低 10 億元。

王美花強調，林全能日前答詢，正確的說法是「廠商投資資金有 7 成來自貸款，3 成才是自有資金」，但重點並非廠商資金來源是國內或國外，而是投資計畫內容。

王美花強調，台商回台投資經濟部審查重點在於計畫是否合理並符合要件、受美中貿易戰影響程度，以及有無智慧化生產等，不會過問廠商的資金來源等細節。