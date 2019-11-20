〈南山人壽建新大樓〉斥近160億元 搶下信義行政中心地上權案

台北市信義行政中心地上權案今 (20) 日開標，共吸引 3 家廠商投標，最後由南山人壽以最高投標權利金 159.81 億元得標，溢價率高達 60%，並取得 50 年地上權，北市府財政局表示，預計今年底完成簽約，未來民間投資估可達 300 億元以上。

為了加速市有土地開發利用，北市府日前公告採地上權方式，公開標售「信義區信義段四小段 32、33-2 地號市有土地設定地上權案」，今日下午開標結果出爐，由南山人壽以 159.81 億元得標，溢價率達 60%，並取得 50 年地上權。

財政局指出，信義行政中心地上權案首次招標即順利標脫，是因為信義區高級商辦市場方興未艾，基地面積規模達 7099 平方公尺，約 2147 坪，不僅位於商業精華地帶，且臨近捷運淡水信義線象山站及世貿站，招標期間即引起國內不動產投資業者注目，預計今年底完成簽約，未來民間投資估可達 300 億元以上。

財政局長陳家蓁進一步表示，本案都市計畫土地使用分區為一般商業區，使用類別極富彈性，法定容積率為 560%，並可適用都市危險及老舊建築物加速重建條例申請相關容積獎勵，期盼能藉由結合民間資源共創台北市都市發展，提升公有土地開發效益。