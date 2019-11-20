〈界霖展望〉備妥產能迎5G龐大需求 集團總產能將增加25至30%

功率導線架廠界霖科技 (5285-TW) 積極佈局 5G 與車用電子領域，今年前 3 季車用電子營收占比已擴增至 4 成，且看好未來 5G 與新能源車將為高階導線架帶來龐大商機，5G 需求將從明年下半年起明顯增溫，為此，界霖已備妥產能，楠梓、蘇州住立 2 廠區擴產完成，集團總產能增加 25 至 30%。

隨著 5G、AI、車用電子等半導體產業中長期趨勢成形，追求更高功率密度、更有效率、成本競爭力的功率元件包括二極體、金氧半場效電晶體 (MOSFET)、絕緣閘雙極電晶體 (IGBT)，已成為半導體業者著眼的方向。而界霖深耕車用電子領域，今年前 3 季營收占比已由去年的 30% 大幅成長、達到 41-42%。

界霖指出，以 5G 通訊產品來說，資料下載量非常大，較以往至少有數十倍以上的速度差距，除基地台電源管理設備將衍生大量功率元件需求外，對電池容量提升、更高效率充電需求，如充電器中各類高、中、低壓 MOSFET，將成為主要成長動能，預期 5G 相關需求將從明年下半年起明顯增加。

在新能源車方面，界霖認為，短期動能雖因中國補貼政策縮減而有所趨緩，但調整後預期未來仍將快速成長，且每部新能源車的 IGBT 使用量約 120 至 150 個，是燃料車車用的 7 至 10 倍之多，除帶動功率元件發展外，也將有效提升功率導線架產品需求。

看好 5G 與新能源車將為高階導線架帶來龐大商機，界霖去年起便規畫擴產，擴產重心主要為母公司楠梓廠區、蘇州住立。楠梓廠區部分，響應政府返台投資政策，在加工出口區購置廠房、增添大型沖壓設備，投入中、高功率單體導線架及功率模組導線架開發，也引進電鍍粗化設備，銜接日本廠區開發技能，作為集團第二個高階產品生產中心，強化車載產品開發能力。

蘇州住立目前正規劃增設二期廠房中，盼以既有日系客戶為根基，持續開發歐美與大中華區優質客戶，全力爭取中國境內 5G、白色家電，及未來新能源車對中高功率產品的龐大需求，估 2 廠擴產後集團總產能將增加約 25 至 30%。

此外，界霖客戶台灣通用器材去年底也砸下逾 20 億元，投資楠梓加工區，並向界霖租借廠房，未來界霖與通用的供貨關係將會更緊密，也更為順暢，有利後市營運，通用該廠房將從明年起挹注界霖營收。