宜鼎攜手微軟深化AIoT佈局 新品今年底量產

工業型記憶體模組廠宜鼎國際 (5289-TW) 今 (20) 日宣布，與微軟策略合作，將以整合微軟 Azure Sphere 的儲存解決方案 InnoAGE SSD，共同推動 InnoAGE SSD 導入智能化系統，搶攻 AIoT 商機，新品將首推全球智慧販賣機、ATM、各種戶外聯網設備，今年底陸續量產。

宜鼎的 InnoAGE SSD 是目前全球唯一整合微軟 Azure Sphere 的儲存解決方案，針對未來全球設備智能化基礎而設計，宜鼎繼今年 8 月與微軟共同推出新品 InnoAGE SSD 後，再與微軟強化智慧物聯策略策略合作，將以邊緣加乘雲端，催生頻外管理應用規格。

宜鼎董事長簡川勝表示，目前物聯網實施最大挑戰之一，在於如何推動全球龐大邊緣端設備，架設智能化基礎，這正好是宜鼎多年來深入各個應用領域，發揮工控儲存優勢的好機會，未來 AIoT 新時代，將持續以雄厚的研發實力，打造軟硬整合生態系。

為推動 AIoT 智慧管理落地，宜鼎與微軟合作，在軟體、硬體、韌體上研發創新，包括在邊緣設備端導入頻外管理系統，在硬體上新增設計乙太網路與 WiFi 接口，加上針對不同應用市場的客製化軟體介面，提供簡單便利的遠端操作。

宜鼎 InnoAGE SSD 新品自今年 8 月推出以來，已成功導入各項工業應用中，包含國內外工業電腦業者如美超微、友通 (2397-TW)、安勤 (3479-TW)、威強電 (3022-TW) 都已採用等。

宜鼎表示，新品首推全球智慧販賣機、ATM、各種戶外聯網設備，並將積極進入智慧零售、智慧醫療、智慧工廠等應用，預計今年底陸續量產。