遠銀Bankee登全球最大金融科技展 新加坡金融科技孵化器也青睞

全球最大的金融科技盛會「2019 新加坡金融科技嘉年華」，今 (2019) 吸引了 130 個國家、6 萬人與會，其中，遠銀 (2845-TW) 旗下 Bankee 社群銀行擁有 4 大首創、23 個創新專利，為全球首創共享經濟的數位銀行，成為此次台灣唯一參展銀行；並且受新加坡金融科技孵化器邀約，期能將遠銀 Bankee 創新商模帶進新加坡。

遠銀 Bankee 社群銀行甫推出一年，由於是全球首創的商業模式，成為全球金融科技圈關注焦點，半年榮登 2019 年輕世代金融風雲榜，獲頒「最佳創新商業模式數位銀行」獎。10 月再攜「好好投資」推出全球首例「基金互換」全新商模，日前更登新加坡金融科技國際殿堂。

遠銀表示，此次走出國際，遠銀 Bankee 與德國社群銀行 Fidor Bank、西班牙 BBVA、全球最大區塊鏈聯盟 R3 等來自 130 國、集結逾 140 間金融機構，就金融科技多方交流。

遠銀數位金融事業群副總戴松志表示，為期 3 天的金融科技展，Bankee 因為是全球首家共享經濟平臺，受到多家國際媒體採訪、新創公司洽談合作可能，也受新加坡金融科技孵化器邀約，期能將遠銀 Bankee 創新商模帶進新加坡。此次獲邀參展，肯定了遠銀 Bankee 的創新商模能應用落地與實現，讓世界看見遠銀 Bankee 真實豐富、創新科技的能量蘊含，接軌國際平台。

