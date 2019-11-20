汽車零組件廠百達-KY新切入二大領域 可望打入韓手機廠供應鏈

汽車零組件大廠百達 - KY(2236-TW) 今 (20) 日召開法說會時指出，除強化成本控管，正積極開展多元業務，包括醫療器械、手機相關組件等，並透露已獲韓國手機大廠要求開模，並已收取開模費，雖尚未拿到確定訂單，但力拚後續取得相關合作機會。

百達超過 80% 營收來自汽車零部件，今年因整體車市下滑，經銷商要求降價，百達坦言，「是比較辛苦的一年，客戶承諾的訂購量沒有達成」，因此積極調整轉型，正發展自動化機器人、手機散熱裝置等相關零件。

百達表示，轉型當然還是不會那麼快，預計明年汽車零組件營收占比仍會在 80% 之上，不過，未來多元業務成長潛力不容小覷。

其中，醫療產品比起以往整體平均毛利率 30% 還要高，有助拉動獲利面，近期已開始發展滅菌盒銷售，成功打入國內地區醫院，而在韓國也開始透過大型醫療通路上打入當地市場。

百達表示，因滅菌盒出貨處在初期發展階段，第三季貢獻營收僅數十萬元，不過，明年拚透過經銷商進入中國，及菲律賓等東南亞市場，穩步成長可期。

而在主力的汽車零組件方面，百達認為，中國車市後市持平，不至於再差，但成長空間也不大，對明年汽車組件營運審慎樂觀看待。

百達第三季合併營收 4.74 億元，年增 3.89%，由於內部進行大規模整理，包括降低採購成本、節省且有效率進行生產整頓，優化人力減少約 100 名員工，使毛利率一口氣年增 6.04 個百分點至 29.56%，營業利益率 14.6%，更是大增 11.12 個百分點。

百達第三季稅後純益 4120 萬元，年增 318.49%，每股純益 0.93 元；累計前三季稅後純益 4953 萬元，年減 42.85%，每股純益 1.12 元。