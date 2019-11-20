Disney+進軍串流市場 瑞信：對Netflix「幾乎沒有影響」

迪士尼 (DIS-US) 在日前新推出了影音串流服務 Disney+，在推出的第一日就湧入了約 1000 萬名用戶訂閱，不過，瑞士信貸 (Credit Suisse) 認為，Netflix (NFLX-US) 也不需要太過擔憂，因為到目前為止，Disney+ 並未導致 Netflix 訂閱戶數重大流失。

瑞信分析師 Douglas Mitchelson 在報告中指出：「根據行動應用數據分析公司 Sensor Tower 及 Google 搜尋數據的分析顯示，Disney + 的發行對 Netflix 的發展幾乎沒有影響，因此憂心 Netflix 股票會因受到競爭威脅的投資者可以稍微放心些。」

Netflix 的股價在週二上漲 0.01%，收在 302.60 美元。瑞士信貸對該股給予了「買入」的評級，目標股價為 440 美元。

Netflix 股價走勢 (圖片：谷歌)

瑞士信貸的看法與華爾街的預期大致上相符，因為大多數分析師並不認為 Netflix 將因迪士尼所新推出的服務而流失訂閱戶。然而，投資者似乎並不看好，在今年下半年開始便拋售了該股。Netflix 在過去六個月中下跌了近 15%。

目前，Netflix 在影音串流媒體市場當中佔據主導地位，但近期正面臨著來自 Disney+、亞馬遜 Prime Video、HBO Max 和 Apple TV + 等日益激烈的競爭。

近期以來，訂閱制被視為未來主要的經濟模式，影音串流媒體領域更是重要的必爭之地。瑞士信貸認為，這一切都還尚未定論。Mitchelson 表示：「全球串流媒體競爭是一場馬拉松，而不是短跑，要透過現在這些有限數據來定論還為時尚早。」