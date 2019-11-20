豆府代理三大品牌添業績活水 明年展店數將高於今年

連鎖韓系餐飲集團豆府 (2752-TW) 首個代理品牌「飛機河粉」今 (20) 日正式進駐台北 101，也是全台第二家，希望藉由插旗 101 一口氣打響品牌知名度，豆府董事長吳柏勳表示，今年共新增 12 家據點，明年已計畫將再新增 16 家店，展店動能無虞，同時，明年還有兩個新代理品牌將加入營運行列，合計共有三個代理品牌，將為集團添新活水。

吳柏勳指出，豆府年底前將再新開 3 家新據點，包括 2 家飛機河粉以及 1 家涓豆腐 (品牌第 18 家)，今年總計淨增加 12 家新據點。

展望明年，吳柏勳說，明年暫時設定再開 16 家新據點，並代理兩個新品牌，其中包括在泰國連續 2 年獲得米其林必比登推薦的泰式炒麵 BANN PHADTHAI，至於自創品牌暫無計畫。

吳柏勳強調，儘管明年以代理品牌為成長主要動能，且範圍涵蓋泰式、越式和台灣牛肉麵等，相較過去以韓式為主不同，但因已具有多元的供應商，不至於因此影響毛利率表現，採購仍具集團優勢。

飛機河粉客單價約 190 元，主要進駐百貨商場美食街，吳柏勳說，首店表現優於預期，月營收估突破 200 萬元，進駐台北 101 後，由於來客無虞，預計每月營收可衝上 400 萬元，明年飛機河粉展店目標是再開 6-8 家。