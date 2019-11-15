豆府展店之外添新營運動能 切入零食、禮盒版圖

連鎖韓式料理集團豆府 (2752-TW) 今 (15) 日宣布，旗下最大韓式品牌涓豆腐與樂事 LAYS 合作，藉此打入零食市場，同時，豆府董事長吳柏勳表示，已陸續在門市推出伴手禮商品，將再開拓禮盒新產品線，再加上近期代理多個新品牌，展店無虞，業績動能持續升溫。

吳柏勳表示，此次與全台最大洋芋片品牌樂事 LAYS 聯名，不僅打入零食市場，也可望進一步拓展品牌知名度，並為營運添新成長動能。

除聯名款洋芋片外，涓豆腐全台門市已銷售伴手禮商品，豆府說明，看好接下來年節送禮商機升溫，將以禮盒新品切入。

除了推升既有店的成長，豆府仍維持展店步伐，9-10 月共開出 5 家新店，截至目前全台已達 42 家據點。

其中，全新代理的越南河粉品牌飛機河粉自 10 月 17 日開出首店後，創下單日銷售超過 600 碗的佳績，11 月 21 日將在台北 101 購物中心再展店 1 家；而旗下店數最多的涓豆腐，將於 12 月上旬於開出第 19 家據點。

此外，豆府最新與連續 2 年拿下米其林必比登的泰式炒河粉品牌 BAAN PHADTHAI 正式簽約，藉此快速擴展非韓料理的營運版圖。

豆府第三季單季稅後純益 3971 萬元，年增 16.83%，每股純益 2.07 元，創同期新高，也是 7 個季度來高點，累計前三季稅後純益 9917 萬元，年增 16.67%，每股純益達 5.24 元。