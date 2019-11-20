沈榮津：台商回台是現在進行式 年底前2253億元資金將到位

經濟部長沈榮津今 (20) 日出席活動時，面對外界關注的台商回台投資政策再次做出說明，他強調，台商回台是現在進行式，已經有 153 個案子，累計投資 6971 億元，其中今年年底將有 2253 億元投資資金到位。

沈榮津表示，年底前台商回台將有兩大項目資金到位，第一，29 家廠商利用現有廠房擴充產線，投資金額達 592 億元，第二，近 130 家廠商擬新建廠房，也預計在年底前投入 1661 億元，因此今年年底前將有 2253 億元資金到位。

沈榮津進一步表示，受美中貿易摩擦，今年台商回台投資大爆發，樂見台商願意將高階產品移回台灣生產，將可為台灣帶來 20-30 年的經濟繁榮，但他也強調，今年並不是常態性投資，而是激勵效果浮現。

面對外界質疑，沈榮津表示，台商回台投資審核標準主要觀察廠商有無落實投資，會要求廠商提出自籌資金、借貸需求供銀行審核，政府再行補助手續費等，而資金來源並未納入海外資金匯回，是要區隔財政部台商資金回台政策。

經濟部昨也發出澄清影片，強調台商回台投資定義是在中國投資 2 年以上，受美中貿易戰衝擊，決定回台投資的廠商，關鍵在於落實投資、合法，廠商也已陸續購買機器、動土，且只要廠商願意，經濟部每個禮拜都會公布公司名稱、投資金額等，目前已通過 153 家廠商，合計投資金額達 6971 億。