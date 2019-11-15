沈榮津：台商回台步調趨平穩 下周可望突破7000億大關

經濟部長沈榮津今 (15) 日出席活動表示，美中貿易摩擦未有太大轉變，廠商回台投資仍是常態，但步調將轉趨穩定，目前累計投資金額達 6971 億元，下周可望突破 7000 億元，後續還有 10-20 件投資案待審，年底以 8000 億元為目標，將積極協助台商回台。

沈榮津表示，任何事情剛開始都比較熱，依目前來看，台商回台投資目前轉趨平穩，但他強調，美中關稅仍在，加上外在環境沒有太大改變，預期台商移轉生產基地的動作將成為常態，目前待審查投資案仍有 10-20 件，投資速度轉趨平穩。

面對廠商回台最擔心的五缺問題，沈榮津強調，土地方面，目前多數廠商是將過去閒置的廠房活化再利用，他也指示台糖每年釋出彰化以南土地各 200 公頃土地，由經濟部工業局開發，採只租不售模式，預期 2 年內完成開發。

電力問題，沈榮津表示，今年下半年以來備轉容量率皆維持在 10%，約 400 萬瓩，等於 4 部大型核能機組處於備機狀態，強調台灣並不缺電，而半導體未來加碼投資 2.6 兆元所需用電也已經完成盤點。

沈榮津表示，期盼產業界趁此時做好升級轉型，中小企業朝生產數位化努力，大企業則往智慧化生產邁進，減少對大量勞工的依賴。

截至目前，台商回台投資方案至今已累計吸引 153 家響應，總投資金額達 6971 億元，預估可創造 5.6 萬個本國就業機會。