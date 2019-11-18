台商回台遭疑灌水 經部駁斥：並未限定使用境外匯回資金

針對台商回台投資成效遭質疑灌水，經濟部今 (18) 日發布 5 點聲明澄清，台商回台跟境外資金匯回專法是 2 個不同方案，也沒有直接關係，經濟部並沒有限定要從境外匯回，且轉單效應急迫，廠商多以自有資金及融資因應，趕快搶訂單，才能取得市場先機。

針對立委質疑台商回台投資高達 6971 億元，只是將公司原有的擴廠計畫算進去，海外資金實際到位掛蛋。對此，經濟部強調，第一、政府本來就沒有限定廠商投資的資金來源，無論企業要使用境外匯回、自有資金或融資等方式，只要符合法規規範，經濟部尊重其財務調度管理。

第二、美中貿易戰關稅施行，轉單效應雖然有利台灣，但也因訂單移轉有急迫性，企業要以最快速度投產搶訂單，因此，台商回台第一階段多以自有資金或融資方式，並以原有的生產基地趕快擴廠，快速投產取得市場先機。

據金管會統計，今年上半年上市櫃公司在中國投資收益匯回達 4623 億元，已超越去年全年的金額，顯示企業內部的資金調度持續進行中。

第三、今年台商回台確實是投資大爆發，實施不到 1 年，已經累積 6971 億元，對比 2012 至 2014 年，政府也曾推出一次鼓勵台商回台的方案，當時約 2 年時間，僅帶動 2414 億元投資，實際投資約 1500 億元。

第四、台商回台方案 2.0 的委辦手續費補貼已調降。原本的方案是比照 2012 年版本，提供 1.5% 的委辦手續費優惠，後來考慮廠商踴躍及社會各界的建議，2.0 版大企業投資案的手續費優惠已降至 0.1%~0.5%。

第五、目前已有許多知名廠商落實投資。網通設備大廠智邦 (2345-TW)，年底前完成第一期於苗栗廣源科技園區擴廠計畫，投資約 8 億元；全球機能服飾、龍頭紡織業股王儒鴻 (1476-TW)，於苗栗設立新廠，第一期廠房 9 月完工；精密齒輪製造與 CNC 齒輪加工設備大廠和大 (1536-TW)，則在 7 月中旬舉行嘉義三廠及員工宿舍動土典禮。

經濟部強調，申請通過台商回台方案的 153 家企業，經審查確認是因為美中貿易戰影響，並且要有實質投資，所有廠商都要提交投資計畫書，投資台灣事務所也會會同工業局，實地訪視投資計畫是否確實。