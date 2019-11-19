基隆旅運大樓、雙鐵周邊開發啟動招商 總商機估逾千億

交通部今 (19) 日舉行招商大會，釋出多項高鐵、台鐵周邊土地開發案，以及逾百億元規模的基隆港旅運複合商業大樓招商案等，預估總商機超過 1000 億元，共吸引國內外近 250 位業者參與。

交通部持續釋出案源，在軌道場站周邊土地開發方面，有高鐵桃園站、新竹站及台中站周邊土地開發案，民間投資金額合計高達 296 億元，還有台中火車站、高雄市鹽埕區及員林火車站周邊土地等 3 件都市更新開發案，民間投資金額總計超過百億元。港埠方面，有逾百億元開發規模的基隆港旅運複合商業大樓招商案等。

交通部指出，招商大會上釋出多項公共建設開發投資及大型交通建設採購案件，預估總商機逾 1000 億元，共吸引國內外近 250 位業者與會，期盼有更多業者加入投資交通建設的行列。

交通部長林佳龍表示，近 3 年招商成果亮眼，與民間業者成功簽約近 1700 億元，包括 2016 年最具代表性的台灣三井不動產公司於台中港投資興建 OUTLET PARK；2017 年 IKEA 於桃園高鐵車站特定區投資經營大型家居賣場。

去年則是采盟及昇恆昌公司於桃園機場二航廈投資經營 C、D 區免稅商店，還有長榮海運投資開發高雄港第七貨櫃中心碼頭及附屬設施等。

林佳龍表示，為促進交通科技產業發展及交通治理創新，已於今年 9 月成立「交通科技產業會報」，希望能建構跨部會及跨領域的平台，透過產官學研的共同參與，促進各界資源有效整合，匯聚交通科技產業創新的能量。

交通部今日大會也將展示智慧交通鐵道、智慧海空港、智慧物流園區及智慧電動巴士等多項交通科技應用，例如：鐵道 IoT、機場行李分撿系統及 i 郵箱等，展現未來無限商機。