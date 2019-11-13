和泰車獲利暴衝 單季賺逾半個股本 全年EPS有望突破20元

車市龍頭和泰車 (2207-TW) 公布第 3 季財報，獲利大暴衝，單季就賺超過半個股本，並創新高，稅後純益衝上 33 億元，年增 37.8%，每股純益 6.04 元；累計前 3 季稅後純益 88.51 億元，年增 15.5%，每股純益 16.2 元，法人樂觀看待，在新車銷售暢旺帶動下，今年和泰車有望首次賺達 2 個股本。

就前三季來看，前 10 大車商僅三家成長，以和泰車旗下 TOYOTA(含 LEXUS) 新車掛牌數達 99744 台，年增幅 11.3% 最多，市占率達 32%，稱霸整個車市。

進入 10 月後，和泰車買氣仍維持暢旺，神車 TOYOTA ALTIS 10 月掛牌數 2714 台，在國產中大型房車級距中拿下 76.5% 市占率，再加上 RAV4 單月單月掛牌達到 3739 台，銷售創新高，推升 TOYOTA 共銷出 11944 台，年增 52.93%。

此外，LEXUS 10 月銷出 2235 台，年增 38.13% 也表現亮眼，其中，NX 熱賣 992 台，年增幅高達 73%，RX 銷售 427 台，再加上瞄準年輕族群的入門款 SUV UX 銷售 337 台，合計 LEXUS SUV 三劍客為品牌貢獻逼近 80% 的銷量。

展望後市，由於第 4 季和泰車獲原廠增家進口油電車供應配額，已調高全年新車銷售目標至 13.5 萬台，並二度上修全年車市估至 43.5 萬輛。

和泰車總經理蘇純興更已表態，明年看不到不好的理由，主要是汰舊換新補助進入最後一年，買氣可望再增，同時，已規畫明年推出全新國產休旅車，對銷售樂觀看待。