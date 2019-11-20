iPhone 5G新機明年上市 郭明錤估LCP軟板需求將倍增到2.2億條

外資法人普遍下修明年整體市場液晶材料 (LCP) 軟板需求，中國天風證券分析師郭明錤則認為，iPhone 對 LCP 軟板需求在 2020 年將顯著成長 1.1 倍至 2.2 億條，因 LCP 軟板單價較 MPI 軟板高約 5 成或以上，LCP 軟板供應商營收與獲利可望成長，臻鼎 - KY (4958-TW) 將受惠。

先前外資報告指出，5G 手機信號波傳遞特性，用到 LCP 軟板天線的比重，較市場期待的還少，主要原因在 2020 年全球 5G 智慧至手機銷量估達 2 億支，不過多數使用頻段預估都在 6 GHz 以下，造成 LCP 軟板天線需求不如預期。

郭明錤最新報告指出，LCP 軟板需求明年顯著增長，主要原因在於配備 LCP 軟板的 iPhone 機型出貨比重，自 2019 年的 45–50% 增長至 2020 年的 70–75%，另外未採用 LCP 軟板的 iPhone 7 系列在 2019 年結束量產、且未採用 LCP 軟板的 iPhone XR 2020 年出貨將顯著衰退。

郭明錤預估，明年下半年 iPhone 出貨中，支援 5G 毫米波的機型出貨占約 15–20%，因毫米波 5G iPhone 需採用 3 條 LCP 軟板，相對其他 iPhone 僅採用 1 條 LCP 軟板，對 LCP 軟板使用量增加。

郭明錤指出，蘋果在 2020 年最大的軟板產業鏈管理挑戰，在於尋找 Murata 以外可大量與穩定出貨的新 LCP 供應商，目前日本村田製作所 (Murata) 是全球領導 LCP 軟板供應商，為 iPhone 11 Pro 系列的 LCP 軟板獨家供應商。他認為，蘋果若不能在 2020 年找到日本村田製作所以外可大量與穩定出貨的新 LCP 軟板供應商，LCP 軟板因需求大增導致供應風險將非常高。

郭明錤認為，蘋果為降低 LCP 軟板供貨風險故將盡力找尋 LCP 軟板第二供應商，臻鼎擁有供應的優勢，且產品開發進度領先，也可望因此受惠。