台股盤中─台指期結算多方有撐 力守11600點關卡收斂跌勢

台股加權指數昨 (19) 日再度站上 11600 點關卡後，今 (20) 日逢台指期結算反而相對弱勢，主要是反應美國總統川普再度對貿易協商強硬放話，亞股普遍壓回走軟。加權指數開平低盤後，早盤跌點一度超過 60 點，所幸 5 日線有撐，盤中收復 11600 點關卡後緩步收斂跌勢，惟預估成交值較昨日縮小至不到 1200 億元水準。

雖然美國商務部將華為的臨時通用許可證延長 90 天，不過，美中貿易協議仍未訂出明確的簽署時間，甚至中國釋出不再讓步的消息，川普最新發言也強勢表態，若美中無法達成貿易協議將對中國商品課徵更高關稅，引發全球市場悲觀氣氛，亞股今日盤中普遍遭壓在盤下。

台股盤中跌點在 50 點左右，多方雖有意撐盤，但多數權值股表現弱勢，除了華碩、亞泥漲逾 1%，大立光、廣達、遠傳、寶成、和碩和統一等略維持在盤上，其餘多走軟，可成跌近 2%，台達電、中租 - KY、鴻海和豐泰跌逾 1%，台積電、聯發科、中鋼、台塑、國巨和開發金、中壽、國泰金和玉山金等均在盤下震盪。

據傳中國反壟斷機構正密切注意美國半導體公司達爾收購敦南的交易，中國監管機構可能拒絕達爾的併購提案，敦南今日直接挫至跌停；在此同時，分離式元件相關業者表現同步疲軟，富鼎、尼克森、杰力、朋程、統懋、台半和大中均走在盤下。

而光收發模組業者同走弱，光環、華星光跌逾 2%。

砷化鎵族群也陷入整理，聯亞、全新和環宇 - KY 跌 1.5% 左右，穩懋和 IET-KY 跌 1%，宏捷科跌 0.5%。

內資法人著墨較多的散熱模組業者呈偏弱走勢，雙鴻和力致跌逾 4%，超眾和泰碩跌 3%。

法人指出，由於美中貿易談判具高度不確定性，再加上指數已處相對高位，調節賣壓不小，所幸外資期現貨持續偏多操作，有利消化短線壓力，惟留意，中小型股相對弱勢影響大盤上攻動能，預期指數不易突破前高，暫維持高檔震盪整理格局。