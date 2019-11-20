川普又變臉 台指期結算綁好安全帶

台股連 2 日演出拉尾秀，在 11 月台指期結算前夕，加權指數衝上 11656 點，距離今年高點 11668 點僅有一步之遙，不過美股道瓊指數在創歷史新高後，川普又變臉，讓今日的台指期結算，略添小小變數。只要多方控盤趨勢不變，11 月台指期多方仍穩操勝券，差異只是在結算位置。關鍵密碼為 11606、11637 與 11661 點。

11661 為短中長線多頭重要堡壘，如要再拉高結算，必須闖過 11661 點，衝過 11661 點，才有挺進 11700 點關卡，甚至 11728 點的機會。但如 11661 點只是路過，或多頭未能一鼓作氣衝關，則要留意 11637 與 11606 點。而 11600 關卡兩端哨站為 11606 與 11588 點，多方攻勢強弱分界已墊高至 11548 點，只要不棄守，盤勢還在多方掌控中。而下方 11517 則是 11500 點關卡保衛區。

台指期結算，多空攻防的目標在指數，因此大型權值股與新台幣匯率的走勢，仍是盤中觀察指數是否還有衝高動能的指標。電子三王中，台積電已經率先登高，鴻海也獲得外資連 27 買的青睞，都不宜在指數挑戰新高之際關前換將。不過如出現創高之後調節賣壓，大立光與聯發科等其他權值股，則有必要扮演伏兵的腳色。或轉由金融、具資產股題材的傳產龍頭穩盤。

中小型股部分，昨日在指數攻高過程中，櫃買中小型股反而出現大咖獲利下車，今日同樣需提防重演拉指數，但中小型股遭到大咖調節、換股。總之，今日在 11 月台指期結算日，需提防震盪，多空雙方都應提高警覺，綁好安全帶。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)