〈國泰金經濟調查〉貿易戰趨緩 近8成民眾估明年GDP保2 股市樂觀度創今年新高

國泰金 (2882-TW) 今 (20) 日發布 11 月國民經濟信心調查結果，中美貿易談判於 10 月中旬達成實質性第一階段協議共識，讓景氣現況與展望樂觀指數雙創近半年新高，且近 8 成的民眾認為明 (2020) 年經濟成長率 (GDP) 會達 2% 以上，股市樂觀情緒也創今年以來最好表現。

景氣與就業展望樂觀指數同步上揚 薪資展望與大額消費意願提升

國泰金表示，國發會最新公布的 9 月景氣對策信號續呈黃藍燈，領先指標上升，同時指標亦改善，景氣維持穩健走勢。加上中美貿易談判於 10 月中旬達成實質性第一階段協議共識，且美國暫緩實施對中加徵關稅，11 月的景氣現況與展望樂觀指數同步上揚，分別升至 - 4 及 - 3.5，為近半年以來新高。

國泰金表示，民眾的就業展望樂觀指數走升至 - 21.1，比起 10 月的 - 26.4 隨之上揚，薪資上漲預期指數亦受到提振，11 月上升至 3.4，也高於 10 月的 3.0，皆創今年以來最佳表現。

國泰金指出，在對景氣與薪資展望樂觀的情況下，民眾的大額消費意願指數同時跳升至 6.4，明顯高於 10 月的 4.8，為今年以來最高點，代表近期民眾消費意願持續提升。

明年經濟成長率預期持穩 亦不擔憂明年有通膨壓力

國泰金表示，在美中雙方達成初步協議共識的情況下，國內、外機構對 2020 年全球經濟成長率的悲觀預期減低，且近期台灣公布的經濟數據相對穩健，11 月調查結果顯示，民眾對於 2020 年台灣經濟成長率的平均預期值為 2.3%，高達 79.2% 的民眾認為經濟成長率會達到 2% 以上，代表多數民眾認為 2020 年經濟成長有望保 2。

在通膨方面，民眾對於 2020 年平均通膨預期值為 0.94%，有 60.7% 的民眾認為明年通貨膨脹率會低於 1%，顯示多數民眾並不擔憂明年有通膨壓力。

股市樂觀情緒上揚 民眾對風險偏好度亦走升

對台股展望部分，受到美中雙方達成初步協議共識的好消息提振，投資人風險情緒上揚，台灣加權股價指數衝破 11000 大關。11 月調查結果顯示，民眾股市樂觀指數明顯上升至 - 3，大舉優於 10 月的 - 9.7，為今年以來最好表現；民眾的風險偏好程度亦改善至 1.5，不但比 10 月的 - 1.8 好轉，且一舉轉正，亦創今年以來新高。國泰金表示，後續中美雙方協議簽訂的進度是維持股市信心的重要因子。