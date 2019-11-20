Google、外資風電加碼投資台灣 前10月僑外資投資增逾2成

投資台灣正夯！經濟部投審會今 (20) 日公布統計，10 月僑外投資核准金額達 19.3 億美元，累計前 10 月共核准 98.1 億美元，年增 22.6%，其中，Google 申請匯入 8.3 億美元，將拓展台灣投資事業，擴大既有資料中心；德商以 4.5 億美元增資允能風場、丹麥商增資沃旭能源近 3.9 億美元，離岸風場資金陸續到位。

根據統計，10 月份僑外投資核准件數共 586 件，投資金額達 19.3 億美元，年增 1.4 倍，累計 1-10 月核准僑外投資共 3291 件，總金額 98.1 億美元，年增 22.6%。

投審會指出，10 月僑外投資金額大幅增加，主要原因為 Google 母公司 Alphabet 集團以約 8.3 億美元，增資特許投資顧問股份有限公司；德商 YUNLIN HOLDING GMBH 以約 4.5 億美元，增資國內事業允能風力發電；丹麥商 ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S 以近 3.9 億美元，增資沃旭能源等較大投資案所致。

就行業別觀察，僑外投資前 5 名分別為電子零組件製造業 27.1 億美元（27.6%）、金融及保險業 16.8 億美元（17.2%）、資訊及通訊傳播業近 12 億美元（12.2%）、專業、科學及技術服務業 8.2 億美元（8.2%）及批發及零售業 7.7 億美元（7.9%）。

陸資來台投資方面，今年 1-10 月核准 121 件，投資金額 9056 萬美元，年減 53.5%；我國對中國投資部分，1-10 月核准件數為 496 件，投資金額 32.1 億美元，較去年同期減少 53.9%，顯見受美中貿易戰衝擊，台商赴陸投資意願已大幅降低。

另外，今年 1-10 月核准新南向國家來台投資共 543 件，投資金額近 8.8 億美元，年增率達 177.28%，其中澳洲及新加坡來台投資金額均較去年同期大幅成長。