達爾科技擬收購敦南科技一案 傳中國正嚴格審查

據《彭博社》引述一位知情人士表示，中國的反托拉斯監管機構正在密切關注美商達爾科技 (Diodes) 以 4.28 億美元收購台灣敦南科技 (5305-TW) 之計畫，因此收購案正引發了中國政府的擔憂，因台灣敦南科技持有中國大陸公司昂寶股份。

昂寶 (4947-TW) 是一家中國大陸的電源管理晶片組製造商，股票在台北股市上市，市值約為 98.8 億元台幣 (約合 3.24 億美元)。

這位知情人士表示，中國國家市場監督管理總局正在關注多家產業組織針對上述收購交易發出的警告，並可能考慮要求將中國大陸資產排除在交易之外；知情人士以相關事項敏感為由不願具名。

手機中國聯盟秘書長秘書長王艷輝上週亦在一封公開信中表示：「如果沒有中國政府的反托拉斯審查或安全審查阻止，這家中國好不容易培養培育出的優秀半導體公司將在不久的將來變身美國企業。」

據達爾科技釋出的文件顯示，達爾科技此前於 8 月份宣布收購敦南科技，敦南科技持有中國大陸公司昂寶約三分之一股份，交易預計將在 2020 年 4 月完成。

《彭博社》引述敦南科技的一位代表表示，達爾科技已於 9 月中旬向北京提交申請，進行反托拉斯審查，而目前達爾科技亦回覆《彭博社》尋求置評的電子郵件。

《彭博社》引述昂寶在台北的一位代表則表示，該公司尚未聽說需要被排除在交易之外。

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