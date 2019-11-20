仁川機場第四階段工程動工 全年服務人次將擠進全球前三名

南韓的仁川國際機場，預計在 2024 年前投入 4.8 兆韓元，將新設第四條的起降跑道，並擴張第二航廈。未來機場的營運容量將大幅提升，年服務量可上看 1 億 600 萬人次，並擠進全球機場排行的前三名內。

根據《朝鮮日報》週三 (20 日) 報導，南韓國土交通部與仁川機場公社 (Incheon International Airport Corporation，IIAC) 於 19 日時，在首爾近郊仁川國際機場的第二航廈，舉行了機場第四階段工程的動工儀式。

仁川國際機場 (圖片：AFP)

在 2024 年前，計畫投入 4.8 兆韓元 (約合新台幣 1250 億元) 費用，建設第四條全新的機場跑道，也將對第二航廈進行擴張工程，機場的整體規模也會隨之擴大。

屆時，仁川國際機場在每年可服務的旅客人次，預估將從目前的 7200 萬人大幅成長至 1 億 600 萬人。在這方面的全球排行，也將從現在的第四名，向上攀升至第三名，僅次於阿拉伯聯合大公國的杜拜國際機場，以及土耳其的伊斯坦堡機場。當擴張工程結束後，南韓也將成為全球首個擁有兩座，在每年可服務超過 5000 萬名旅客大型航廈的國家。

第四條機場跑道完成後，每小時的班機起飛次數，將由原本的 90 航班增加到 107 航班，平均每 36 秒就有一架飛機起飛。另外藉由快速滑行道的擴充，飛機占用起降跑道的時間也會縮短，營運效率也將隨之提升。