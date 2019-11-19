〈茂林遭列全額交割〉二度重編Q3財報 盼儘速恢復正常交易

導光板廠茂林 - KY(4935-TW) 今 (19) 日表示，轉投資公司頎茂光電於昨 (18) 日提供自結財報，已重新審視財報內容，並二度重編第 3 季財報，將提報主管機關，盼儘速恢復正常交易，而經重編後，茂林第 3 季純益為 1.48 億元，每股純益為 1.13 元，累計前 3 季每股純益為 1.7 元。

茂林因轉投資公司頎茂未能及時提供同期間財務報表，使得第 3 季合併財報會計師出具保留意見，遭交易所公告列為全額交割。

茂林因頎茂無法如期提供第 3 季財報，無法以權益法認列其財報，經多方意見，公司依據國際會計準則第 28 條投資關係企業及合資規定，重新評估對頎茂人事、財務或業務，已無重大影響力，故擬自 7 月 1 日起改依國際財務準則第 9 號金融工具規定，將當日公允價值與投資帳面金額差額，認列於當期損益中，並重編財報提交。

雖然茂林於 11 月 17 日重新提交財報，但證交所仍認為茂林財報尚有疑慮未完全釐清，因此仍維持宣布茂林自 19 日列為全額交割。

茂林表示，基於保障股東權益，不斷與頎茂溝通後，頎茂於 11 月 18 日釋出善意，並提供第 3 季自結財務報表正式文本，公司已重新檢視、審慎評估，並徵詢會計師意見，決定仍按權益法對頎茂進行評價，二度重編今年前 3 季財報，以求允當表達。

經重編後，茂林第 3 季純益為 1.48 億元，每股純益為 1.13 元，茂林也預計於明 (20) 日再度召開重訊說明相關事宜。