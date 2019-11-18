〈茂林遭列全額交割〉轉投資公司因素影響 已重編財報盼儘速恢復正常交易

導光板廠茂林 - KY(4935-TW) 今 (18) 日召開重大訊息說明會，因轉投資公司頎茂光電未能及時提供同期間財務報表，使得第 3 季合併財報會計師出具保留意見，遭交易所公告明 (19) 日列為全額交割，茂林表示，已提交重編財報，將全力配合主管機關，盼儘速恢復正常交易。

茂林董事長李滿祥表示，2008 年投資頎茂光電 4000 萬，該公司目前營運一切正常，不影響茂林營運，惟近年來該公司研發產品不符茂林需求，近年採購比例降低，目前茂林持股該公司 40.79％，在其 5 席董事會成員中，僅有 2 席董事，因此並無重大影響力。

李滿祥進一步指出，針對未能及時取得頎茂第 3 季財務報表，導致會計師出具保留結論之核閱報告，經詢會計師意見，改採國際財務準則第 9 號規定，將當日公允價值與投資帳面金額差額，認列於當期損益中，他強調，在財務報表認列調整後，對獲利無產生重大影響，也已提報重編財報，盼能儘速恢復正常交易。

針對頎茂未即時提供財務報表，茂林表示，若損及公司、股東權益，將研擬相關法律訴訟，捍衛股東權益。

茂林財務報表經重編後，第 3 季財務報表營收 14.44 億元，季增 26.7%、年減 22.19 %，毛利率 20.02%，季增 4.34 個百分點、年增 5.17 個百分點，營益率 9.04%，季增 5.46 個百分點、年增 3.11 個百分點；稅後純益 1.46 億元，季增 192.31%、年增 11.73%，每股純益 1.11 元。

茂林累計前 3 季營收 36.72 億元、年減 7.7%，毛利率 17.38%、年增 3.51 個百分點，營益率 5.71%、年增 3.28 個百分點，稅後純益 2.19 億元、年增 61.1%，每股純益 1.68 元。