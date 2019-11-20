盤前財經大事搶先讀2019年11月20日

今日操盤前瞻

台灣 10 月外銷訂單

日本 10 月貿易收支

南非央行利率決策

法說會：神隆、高雄銀、東凌 - KY、智擎、界霖、盛群、昇陽半導體、裕融、惠特

新股掛牌：智聯服務

重磅！美國參議院通過《香港人權與民主法案》

美國參議院週二 (19 日) 一致投票通過《香港人權與民主法案》，該法案將要求美國國務院每年對香港的自治狀態進行認證，以享有特殊地位，評估中國在多大程度上剝奪香港的自治權，並協助香港發展成為全球金融中心。閱讀全文...

川普威脅：若中國不達成協議就提高關稅

儘管美中官方近期釋放消息，雙方談判具建設性，很快將敲定第一階段協議，然而，美國總統川普週二 (19 日) 再度警告，若是中國不達成貿易協議，美國將對中國商品徵收更高的關稅。閱讀全文...

上市公司獲利衰退創 7 年最慘 2 家公司恐下市櫃

金管會今 (19) 日公布，上市櫃公司今 (2019) 年前三季營收、稅前純益都雙雙衰退，其中，上市公司前三季稅前純益 1 兆 4391 億元，衰退 19%，創 2013 年、7 年以來同期獲利最大衰退幅度。閱讀全文...

5 大幣別保單責任準備金利率調降 明年儲蓄險保費全面上漲

金管會今 (19) 日表示，依過去一年多來各幣別公債利率水準趨勢，考量各國央行持續維持寬鬆政策，明 (2020) 年將調降新台幣、美元、澳幣、歐元、人民幣等 5 大幣別保單的新契約責任準備金利率，明年元旦正式上路，由於責任準備金利率愈低，保費將愈貴，明年儲蓄險保費將全面上漲。閱讀全文...

中國設「製造業轉型基金」 註冊資本逾人民幣 1400 億元 瞄準三大投資方向

週一 (18 日) 中國中車股份有限公司發布公告，將參與由中國財政部及中國煙草總公司等 20 家機構共同發起設立「國家製造業轉型升級基金股份有限公司」，註冊資本達人民幣 1472 億元，未來主要針對新材料、新一代訊息技術以及電力設備等領域的成長期、成熟期企業展開投資。閱讀全文...