〈崇越法說〉先進製程加持 光阻液出貨暢旺 明年營運持續成長

半導體材料通路商崇越 (5434-TW) 今 (19) 日舉辦法說會，執行長李正榮表示，半導體持續往先進製程發展，光阻液明年需求將持續成長，矽晶圓則因今年年底長約到期，明年上半年較具挑戰，預期下半年會逐漸回溫，對明年營運也有正向助益。整體而言，明年營運仍將持續成長，但成長幅度能否達到今年的雙位數水準，仍待觀察。

發言人黃玉真指出，目前營收主要來源仍為半導體材料銷售，光阻液營收比重達 38%，矽晶圓則約 26%，隨著先進製程持續推近，光阻液銷售單價、出貨量同步看增；至於矽晶圓業務，中國客戶仍有續約，台灣客戶合約只至今年底，明年變動幅度較大。

李正榮表示，明年上半年因客戶調解庫存，矽晶圓出貨量較平緩，現貨價有下跌壓力，預計下半年隨著客戶庫存去化至健康水位，出貨可望開始回溫，其中，12 吋回溫速度最快，其次才是 8 吋。

李正榮認為，工程服務方面，隨著中國半導體自主化成定局，崇越也可望隨之成長，業務以水處理工程、銷售廢水處理特殊藥品為主，且因今年基期較低，預計明年業績可望倍數成長。

此外，隨著美中貿易戰延燒，越南成為最大受惠者，崇越也看好未來越南半導體產業發展，今年已前往布局，未來可望陸續發酵。