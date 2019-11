炎洲處分寧波產線廠房 貢獻每股純益上看1.7元

台灣膠帶龍頭炎洲集團 (4306-TW) 持續進行修枝剪葉策略,今 (19) 日公告將透過出售子公司 ASIA PLASTIC (BVI) 股權,處分寧波炎洲 1 條薄膜生產線與相關資產,已與交易對象簽署股權交易框架協議,交易金額人民幣 3.49 億元,處分利益約人民幣 2.34 億元 (約合新台幣 10.17 億元),交易完成後,將貢獻炎洲每股純益上看 1.7 元。

由於炎洲旗下中國寧波薄膜產線生產效率不佳,因此將薄膜生產線相關設備、寧波廠全部廠房、土地及相關庫存零件備品出售,而炎洲旗下 ASIA PLASTIC (BVI) CO., LTD. 持有寧波炎洲 100% 股權,將以股權出售形式,處分所有寧波炎洲相關薄膜產線與資產,並已與交易對象 Kiu Lou Co., Ltd. 簽署股權交易框架協議。

炎洲表示,此次出售的薄膜設備為 8 米線,目前業界主流已推進至 10 米線,8 米線較不具生產效益,盼能透過此次處分,活化公司資產,並獲取處分收益,未來在中國生產膠帶所需的 OPP 膜,將改為對外採購,更具競爭力及彈性。

炎洲近年來啟動「修枝剪葉」策略,追求營運獲利,而非營收成長,盼能從產品、產能、工廠等各方面全面檢討,以提升營運效率,目前也持續規劃活化資產,並縮減虧損單位,以提升營運效益。