全球人壽力拚金融科技 推出創新互動式網站內容

全球人壽整合「金融」、「科技」、「服務」與「創新」四大元素，創新推出內容有趣活潑的互動式網站，打造用戶新體驗。為實現「因為愛 責任在」的品牌理念，網站設計以「家」為出發點，再回推至個人，從人生每一個階段可能面對的問題或關心的人、事、物，點出與保險保障的關聯，透過輕鬆、趣味、互動、吸睛的方式與規劃，讓民眾了解保障的規劃重點，縮短與保險之間的距離。

全球人壽表示，網站首頁利用手繪風的人物呈現，跳脫一般金融業給人嚴肅且制式的刻板印象，且涵蓋人生不同階段的族群，如單身 / 頂客族、夾心族、新手爸媽與退休族，透過互動式漫畫、圖文式文章、影音動畫及保障雷達圖等方式，讓處於人生各階段的族群都能輕鬆了解如何透過保險前進滿分人生。

網站內容涵蓋四個單元，包括「滿分人生」、「保險一點通」、「影音知識 +」及「傳家保典」，全球人壽預計年底還會加入「智能保險規劃」項目，讓互動式網站更全面也更為豐富。民眾造訪網站時，可依自己現處的人生階段點選符合的族群，透過生活化的互動式漫畫，不僅有趣，還能瞭解保險重點。

其中，在「保險一點通」及「影音知識 +」單元中，將過去保險商品複雜的內容，言簡意賅地做成簡單明瞭的保險懶人包，例如:「【新手買前必讀】終於不用再燒腦，第一張保單就這樣買！」，藉由這樣圖文式的保險文章、詼諧有趣的保險影片及投保小撇步，讓即使是投保新手也容易看懂人生各階段的保障重點、吸收保險知識，打破保險商品讓人感到複雜且有距離的刻板印象。

較特別的是「傳家保典」單元，透過雷達圖，讓民眾了解在人生不同責任階段，各種保障的優先順序，同時也能找出自己的保障缺口，並從所推薦的保險商品，透過點選個別商品進一步了解是否可以補足自己的保障缺口。預計年底前加入的「智能保險規劃」，民眾可透過與保險小管家的互動，快速獲得保險規劃推薦方案。

在保險科技創新的發展趨勢下，全球人壽多年來致力於發展金融智慧科技，創新客戶體驗，並朝向「Future Branding」邁進。