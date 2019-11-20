台股盤前－距離前高僅差11.8點 台指期結算日力拚再戰前高

受到華為禁令再寬限 90 天，台股昨 (19) 日拉尾盤，指數終場上漲 56.62 點，收在 11656.4 點，日 K 寫下連 3 紅，距離前波高僅差 11.8 點，今天台指期結算日，將再戰前高。

美股道瓊和標普 500 指數從歷史高位回落，其中，道瓊指數下跌超過百點，不過那斯達克指數逆勢上漲，再刷歷史新高。

外資昨買超台股 110.17 億元，今年以來外資累計買超達 2065 億元，不但突破 2000 億元大關，也創 3 年來最高紀錄；在台指期部分，外資持續減期貨多單 1168 口，台指期淨多單剩下 4.4 萬口，今天為台指期結算、選擇權月結算，目前多方仍略勝一籌。

台股昨天拉尾盤，靠的就是台積電、鴻海兩名大將，台積電收 315 元、再創歷史新天價，鴻海收 92.8 元，將挑戰前波高點 92.9 元，2 檔個股合計貢獻大盤漲點達 44 點。

今天觀盤重點，美國商務部 18 日宣布，再次對華為簽發為期 90 天臨時許可證，容許美企於期限內繼續與華為維持生意往來；業界解讀，華為接下來 90 天出貨動能無虞，台積電、大立光將是大贏家，本季營運動能可望優於預期。

鴻海昨日宣布，美國威斯康辛州建設邁入新里程碑，超大型廠房完成封頂，有 26 位美籍幹部在台灣長期受訓，未來將成為威州園區科技研發人才種子。鴻海強調，將在威州園區建設初步包含六代線、資料中心建設、智慧製造中心等三大領域，其中六代線目標 2020 年第 4 季正式營運。

外資昨天買超 4.7 萬餘張，自 10 月 14 日起，已連續 27 個交易日買超鴻海，累計買超 68.47 萬餘張，持股比重達 45.56%。

整體來說，美中貿易戰近期互動大致維持正面，電子股旺季持續發酵，台股各期均線多頭排列，中多格局持續，大盤反彈日 K 連 3 紅，指數收復 11600 點之上，今天再戰 11668.2 前波高點。