「禁蒙面法」違憲！港澳辦：公然挑戰中國人大常委會權威

針對香港高等法院裁定「禁蒙面法」違憲後，今 (19) 日中國國務院港澳辦發言人楊光表示香港高等法院已公然挑戰中國全國人大常委會的權威和法律賦予行政長官的管治權力，將產生嚴重負面社會政治影響。

楊光指出香港現行的「緊急情況規例條例」是經過 1997 年 2 月中國全國人大常委會決定確認符合基本法，並採納成為香港特區法律，這表示該條例的全部規定都符合基本法。香港特區政府與議會根據該條例制定「禁止蒙面規例」，即依照基本法和中國全國人大常委會有關決定履行職權。

楊光強調香港高等法院裁定「禁蒙面法」違憲，這是對中國全國人大常委會的權威及香港行政長官管治權的公然挑戰，將產生嚴重負面社會政治影響。中國政府將密切關注此案的後續發展。同時，希望香港特區政府和司法機構能嚴格依照基本法履行職責，共同承擔止暴制亂、恢復秩序的責任。

(圖片: AFP)

由於香港高等法院裁定「禁蒙面法」部分內容違反憲法，目前香港警方已經暫停執行，等待香港政府下一步做法與決定。

但因為香港高等法院裁決有爭議，因此香港政府可能將上訴至香港最高法院，因此「禁蒙面法」是否違反憲法仍未知。

此外，就算香港最高法院做出同樣裁定認為「禁蒙面法」違憲，香港政府仍可尋求中國人大釋法，進而推翻香港司法機關的判決。

今日中國全國人大常委會法制工作委員會發言人臧鐵偉指出，香港特區法律是否符合香港基本法，只能由中國全國人大常委會作出判斷和決定，任何其他機關都無權作出判斷和決定。

