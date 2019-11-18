林口社宅第2波招租 共住方案成長逾10倍

國家住都中心今 (18) 日宣布，林口世大運選手村社會住宅第 2 波公開招租已全數收件完畢，明年 1 月 14 日將公開抽籤，值得注意的是，共住方案也頗受青睞，申請比例超過 1 成，更較第一次招租成長逾 10 倍，顯示出民眾偏好合租房子來降低租金壓力。

住都中心指出，林口社宅第 2 波公開招租，主要為三房及四房型，租金 1.3 萬元起，可滿足三代同堂、小家庭的需求，不過，共住方案也頗受青睞，經分析共住申請案件共 112 件，占 13%，比第 1 次公告招租成長逾 10 倍，顯見民眾期望透過合租房子降低租屋壓力，獲得更好的生活環境。

住都中心表示，林口社宅本次招租共有 852 件申請，超出本次釋出的 756 戶，成績亮眼，目前正進行資格文件審查，預計在年底正式通知申請人審查結果，明年 1 月 14 日辦理公開抽籤序位，2 月 3 日至 2 月 10 日進行看屋選屋作業。

住都中心指出，本次招租期間為 10 月 4 日到 11 月 12 日，經統計郵寄申請占 10%，網路申請占 27%，相較去年公告招租網路申請僅 3%，今年成長幅度驟增，不過，現場收件案量仍居大宗，占總案量逾 6 成，評估主因為現場備有專業服務人員提供民眾諮詢，可確實了解申請者個案狀況，並迅速解答疑惑。