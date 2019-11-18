〈國泰金法說〉香港反送中衝突越演越烈 備妥三對策因應

香港反送中警民激烈衝突成為「香港日常」，國泰金總經理李長庚表示，為確保香港員工安全，目前允許員工可在家辦公，同時為維護客戶權益因應風險控管，將研議針對壽險投資、銀行授信進行調整，必要時不排除由台灣發動備援因應，確保交易不中斷。

香港反送中抗爭遍地開花，港警更將目標鎖定校園，接連進攻香港中文大學、理工大學等學校，隨著香港局勢日漸惡化，讓在香港設有據點的金融業者神經緊繃，不敢大意。

國泰金 (2882-TW) 目前在香港分別擁有國泰世華銀行香港分行、國泰證券子公司康利亞太，國壽在香港投資部位也有數百億元，李長庚今 (18) 日法說會後，針對香港市場因應措施作上述回應。

李長庚指出，金控已通知國泰世華香港分行員工、證券子公司康利香港員工，可根據情況彈性調整上下班時間，如果真的因抗爭導致交通阻塞無法出門上班也可在家辦公，一切以人身安全為重。

李長庚說，目前香港據點運作都算正常，內部也會擬定備援方式確保交易不中斷，例如康利在美國、英國與丹麥都有據點，台灣也有國泰投信可提供備援方案，是距離香港康利最近的市場，必要時可接替香港康利運作，保障客戶權益與資產。

但他也坦言，如果香港事件短時間無法平息，長期下去勢必對金融業產生不利影響，因此必要時也會研議針對國壽投資、銀行授信做必要調整。

李長庚認為，香港成為亞洲金融市場重鎮的成果得來不易，身為金融業者對於香港現況當然會感到擔憂，希望香港能儘早找到最大公約的解決方法，如果繼續混亂影響市場，金控將針對投資與授信做長線因應方案，包括撤離、移到更安全的市場。



