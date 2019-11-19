谷歌收購小型雲端合作夥伴 簡化VMware架構工作負擔

谷歌 (GOOGL-US) 又收購了一家小型企業來強化雲端計算部門：CloudSimple，這間公司之軟體產品，能使企業能夠在 VMware 架構上進行伺服器虛擬化技術的電算工作負載。

雲端是谷歌重要的成長機遇。根據研究公司 Gartner 的數據，谷歌雲端平台的市佔率低於亞馬遜 (AMZN-US) 的 Amazon Web Services 和微軟 (MSFT-US) 的 Azure，但是這 3 個平台都在絕對基礎上大幅成長。

在今年 7 月間谷歌曾表示，谷歌雲端部門的整體營收，包括以企業為主的 G Suite 生產力軟體套件，已達到 80 億美元的年化營收率，這是該公司 2018 年初聲稱數字的 2 倍。谷歌去年還欽點甲骨文 (ORCL-US) 主管 Thomas Kurian 取代前 VMware CEO Diane Greene 來主持其雲端部門。

許多大型企業都使用 VMware 工具來營運其數據中心，並且 VMware 本身近年來已經開始在雲端提供商的基礎架構上提供其系統服務，以簡化雲端接入。7 月間，谷歌宣布與 CloudSimple 建立合作關係，以向客戶提供更好的 VMware 支持。

在這項收購交易之前，谷歌已收購數據整合公司 Alooma、存儲公司 Elastifile 和雲端遷移公司 Velostrata。Kurian 接掌後至最大的一筆交易是以 26 億美元收購私有數據分析公司 Looker，該公司與 CloudSimple 一樣，本來只是合作夥伴之一。不過《彭博》上月報導，Looker 的交易尚未結束，因為美國司法部反托拉斯部門開始向兩家公司尋求提供訊息，打算進一步審查。

CloudSimple 支持微軟 Azure 和谷歌雲端，並且已從微軟的 M12 部門獲得了風險投資。根據《LinkedIn》資料，該公司成立於 2016 年，總部位於加州 Santa Clara，擁有約 75 名員工。該公司 CEO Guru Pangal 曾任微軟總經理，他與他人共同創立了以前的公司 StorSimple，於 2012 年被微軟收購。

谷歌工程部副總裁 Rich Sanzi 週一 (18 日) 貼文寫道：「我們相信這個世界會充滿各種雲端架構，並將繼續為客戶提供選擇，以在他們的雲端計算之旅中採用最佳科技。」