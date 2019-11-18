新保攜手鴻海集團肚肚Dudoo合作 搶全台20萬家餐飲客戶

鉅亨網記者張欽發 台北 2019年11月18號20點2分

新光保全 (9925-TW) 今 (18) 日表示，將與鴻海 (2317-TW) 子公司肚肚 Dudoo 合作，進行策略聯盟，跨入店面智慧營銷 (Platform of Smart Store,PoSS) 市場，攜手共同打造智慧餐飲生態系，搶攻全台 20 萬家餐廳店家客戶。

新光保全洪國超總經理表示，在產業智慧化的風潮及市場接連議題的帶動下，持續在各個產業中發酵。新光保全兩年前即與肚肚接策略合作事宜，就是看中在零售、餐飲業中被廣泛應用的終端銷售 / 服務系統，結合了移動性及支付等新穎的概念及應用，視 POS 為極具成長潛力的重要市場之一。

新保主管指出，新世代消費者的購物習慣，已從實體延伸到虛擬的網路，而實體與電商的虛實融合 (OMO) 正在重構整個市場的型態，店家最大的挑戰在於如何接受雲端與智能工具進行數位轉型，全面掌握消費者需求。

新保主管指出，獲得鴻海投資的「肚肚」是集團內部創業的典範，不到 2 年的時間，執行長孫和翊成功帶領肚肚團隊，打造了方便使用者搜尋並交流美食情報的應用平台，主要因著眼於目前餐飲業、零售業、飯店業系統各自獨立，數據散落在各系統，難以進行大數據與 AI 等應用。而透過「肚肚智慧餐飲整合系統」將消費者與店家直接串連的概念，從找美食、預約訂位、排隊候位、線上點餐、結帳多元支付，讓消費者更快找到想要的店家，店家更快找到合適的消費族群。

新保認為，肚肚創新的一條龍餐飲營運模式，集結龐大集團資源，以簡易、平價、強大的特色優勢，努力打造智慧餐飲生態系的通道。