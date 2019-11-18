台土輸三國營銀行簽團協 明訂禁搭便車條款

鉅亨網記者郭幸宜 台北 2019年11月18號22點12分

為提升員工權益，以台銀為首的國營三行庫今 (18) 日與自家工會簽署團體協約，並明訂「禁止搭便車」條款，也就是沒有加入工會者無法享有工會所爭取的權益。

「禁止搭便車」條款是勞資糾紛常見爭議，部分工會更會明訂相關條款，要求想要享有工會爭取來的權益，就得加入工會。

台銀、土銀、輸銀等三家國營銀行工會今天同步與自家銀行簽屬團協，資方代表分別為台銀董事長呂桔誠、土銀董事長黃伯川、輸銀理事主席林水永，勞方則由台銀工會、土銀工會與輸銀工會。

今天簽署的團協內容聚焦兩大重點，包括：禁搭便車條款、員工可在公務員與勞基法休假規定中從優選擇。

三家國營銀行工會一致表示，設立禁搭便車條款主要是希望提升工會良性效益，目前台銀與土銀員工加入工會比重超過 9 成，輸銀更高達 100%，幾乎所有員工都是工會成員。據悉，此次的禁搭便車條款更讓台銀工會人數增加逾 200 名。

雖然新簽署的團協可提升員工權益，但三家銀行工會仍不忘就薪資向財政部喊話，由於目前台銀、土銀的薪資水準仍與輸銀有落差，立法院已在 2018 年決議讓國營銀行薪資與公務員脫鉤，希望能儘快在 2020 年實施。