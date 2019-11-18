三大法人買超42億元 記憶體、PCB族群受青睞

台積電今日尾盤爆出逾 5000 張大量，推升台股收在今日最高點 11599.78 點，上漲 74.18 點或 0.64%，成交量縮至 1085.65 億元，外資買超 31.21 億元，自營商賣超 1.09 億元，投信買超 12.5 億元，三大法人集中買超記憶體、PCB 族群，包括旺宏、欣興、燿華等，總計買超台股 42.62 億元。

期貨部分，外資加碼多單 474 口，未平倉口數 4.57 萬口；投信加碼空單 177 口，空單未平倉口數逾 2 萬口；自營商加碼多單 573 口，多單未平倉口數為 587 口。

外資買超前 10 名，第 1 名旺宏逾 2.4 萬張，第 2 名鴻海逾 1.64 萬張，第 3 名群創 1.62 萬張，第 4 名緯創逾 8000 張，第 5 名欣興 7407 張，其他依序為中信金、仁寶、友達、燿華及神達。

外資賣超前 10 名，第 1 名聯電 1,37 萬張，第 2 名開發金 4353 張，第 3 名遠東新 4120 張，第 4 名元大滬深 300 正 2 3941 張，第 5 名元大 S＆P 原油正 2 3833 張，其他依序為中石化、智邦、華邦電、統一及健策。

投信買超前 5 名，第 1 名金像電 1598 張，第 2 名台積電 1277 張，第 3 名景碩 1161 張，第 4 名京元電子 1047 張，第 5 名晶電 1033 張。投信賣超前 5 名，第 1 名茂林 - KY1359 張，第 2 名智原，第 3 名立積，第 4 名立端，第 5 名金居。

自營商買超前 5 名分別為旺宏、華邦電、聯電、中信金及金像電；賣超前 5 名為群創、緯創、華通、欣興、友達。

法人表示，台股在外資連續買超下，仍在多頭格局，指數可望維持高檔震盪，加上美中貿易戰進展樂觀，有助指數持續攻高。