落實產學合作宏碁攜手緯穎 台南交大打造高效能運算中心

宏碁 (2353-TW) 集團創辦人施振榮號召下，宏碁今 (18) 日攜手旗下智聯服務、致遠基金會、緯創 (3231-TW) 旗下緯穎 (6669-TW)、國立交通大學等，預計投入價值 6000 萬元的技術設備，在交大台南校區打造高效能運算中心 (HPC Center)，透過產學合作培育 AI 人才。

為打造高效能運算中心，宏碁將捐贈人工智慧平台 AI Forge、智聯服務捐贈 30 台桌上型電腦、網路佈線及廣播教學建置，提供教學、使用者平台，做為智慧科學暨綠能學院及光電學院教學研究，緯穎則捐贈 13 台 SV500G3 高效能運算伺服器，總計捐贈價值達約 6000 萬元。

施振榮表示，AI 人工智慧時代來臨，全球企業都在往 AI 領域發展，希望幫助台灣從校園起步，提供下一世代更新穎的科技體驗，交大高效能運算中心除提供交大師生使用，也將開設企業管理階層及技術人員實作課程教育訓練，擴大培育 AI 人才。

另一方面，除緯穎捐贈高效能運算伺服器外，緯創董事長林憲銘也以個人名義捐款每年 3000 萬元，連續 5 年，合計 1.5 億元成立交大人工智慧領域全球講座，命名為華仁全球講座，林憲銘表示，將支持交大聘請全球知名 AI 人工智慧領域專家學者來台講學，落實科技產業產學合作。

智聯服務董事長施宣輝則指出，世界型態快速變遷，如何將軟硬體結合，讓科技效率提升是產業界一直面臨的課題，智聯服務為系統整合 (SI) 商，將協助企業導入 AI 設備與平台，近期則著力於長照、零售及教育等跨產業合作。

國立交通大學代理校長陳信宏指出，交大在 AI 領域的學術研究基礎厚實，新設立的智慧科學暨綠能學院將能落實產學共創、發展實用研究的核心理念。

交大高效能運算中心將設立於台南交大奇美樓，而由施振榮發起成立的致遠基金會，也將設立致遠產學共創中心大樓 (致遠樓)，支持產學合作，今年 5 月已正式動工，預計明年 5 月完工啟用後，將有約 20 家指標型的企業進駐。