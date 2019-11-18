英特爾發布首款Xe架構GPU 同步推OneAPI項目提升多架構運算效能

英特爾 Intel (INTC-US) 於近日舉辦的 2019 年超級電腦大會 (Supercomputing) 上，宣布將推出首款基於 Xe 架構、代號為「Ponte Vecchio」的通用繪圖晶片 (GPU)，並採用 7 奈米工藝製程，同時推出 OneAPI 項目，盼能以此為多架構的統一性提供全新解決方案，為開發者帶來更高的生產效率與性能。

(圖：集微網)

Ponte Vecchio 以 Xe 顯示架構為基礎，並以英特爾旗下 7 奈米工藝製程生產，整合 HBM 記憶體並採用 EMIB 嵌入式多管芯互聯橋接技術與 Foveros 3D CXL 封裝技術。

英特爾高級副總裁暨首席架構師 Raja Koduri 表示，高性能運算與人工智慧 (AI) 的工作負載需要含 CPU、通用 GPU、FPGA 以及 NNP 在內等多種架構，英特爾致力於為多架構提供統一可擴展的功能，加速異構創新。

此外，英特爾還發布 OneAPI 項目，期能透過此項目，釋放高性能運算與 AI 融合時代多架運算的潛力，並且發布了 OneAPI beta 產品。OneAPI 是一個以開發者為中心的平台，其所能發揮的價值在於，通過跨 CPU、GPU、AI 加速器和 FPGA 產品架構，統一並簡化編程，為開發者帶來更高的生產效率和性能。

(圖：集微網)

目前初期 oneAPI beta 版主要面向英特爾的 Xeon 可擴展處理器、帶集成顯卡的英特爾 Core 處理器，以及英特爾 FPGA，未來還將支持更多硬件。

英特爾本次同步發布的超級電腦「極光 Aurora」，便是以兩組代號為「Sapphire Rapids」以及 10 奈米工藝製程產製的 Xeon 可擴展處理器，和六個 Ponte Vecchio GPU 所共同組成。該系統同時支持超過 10PB 以上的記憶體容量和高達 230PB 的儲存容量，具體運算效能約可達 1 exaFLOP。