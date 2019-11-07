英特爾宣步停產初代10奈米迷你電腦 僅存活1年多

對英特爾 (INTC-US) 來說，10 奈米似乎成了近年來最大的痛腳，由於工藝標準訂得太高，一些計畫由 2016 年一直拖到 2019 年。近日，英特爾官方發布了一份停產產品列表，其中包括 NUC 10 奈米產品線，引來市場驚訝及感歎。

NUC 是英特爾自家的迷你電腦產品，在 2018 年第 2 季，英特爾在此產品線添加一款基於 10nm Cannon Lake 架構的 CPU，產品名為 Crimson Canyon NUC，是英特爾 10 奈米的初代產品，但只推出了 1 年多，就已見到停產命運。

(圖表取自官網)

英特爾建議對 Crimson Canyon NUC 迷你電腦感興趣的買家，在 2019 年 12 月 27 日前下單，或者在此日期前選擇退貨。基於 Cannon Lake 處理器的最後一批 NUC，將於 2020 年 2 月 28 日前交付。

NUC 電腦 (圖片取自官網)

但另一方面，雖然產品線消失，基於此架構的 Core i3-8121U 未正式停產。但此一 CPU 只搭載在少量筆記型電腦，以及這款 NUC 迷你電腦上。

市場人士指出，主因在這些 CPU 率太低，而功耗較大，其規格也不具吸引力，雙核四線程，時脈 2.2/3.2GHz，功耗 15W。

Liliputing 網站的 Brad Linder 表示，他甚至懷疑市場需求甚至沒有系統有限的供應量高，因為 i3-8121U 與其他第 8 代 U 系列晶片相比，沒有什麼優勢，因此很少產品會使用。

英特爾另外在 8 月份正式推出 10 奈米的 Ice Lake 處理器，並開始大量出貨，雖然同為 10 奈米，卻已非原先初代架構。