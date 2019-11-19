賺100萬的高手在這！基金群雄召集令尋找高手送點數168萬

基金老司機舉辦「基金老司機之群雄召集令」尋找各個基金高手，活動即日起至明年 2 月 7 日皆可參加，只要符合條件即可領取 Yes 紅利點數，總共送出 168 萬點！

顛覆金融界首創公開基金交易結合社群平台的「基金老司機」APP，繼今年首次舉辦真實交易競賽後，這次再度規劃「基金老司機之群雄召集令」，為大家尋找基金高手，觀察他們如何做出投資策略? 同時幫助大家找到和自己持有相同基金的投資人，觀摩他們的投資行為、學習理財。

活動針對三種不同身分設定條件，從「基金入門弟子」、「基金大俠」和「金賺大師」，只要加入老司機後，於活動期間任一天完全符合任一種身分的條件，即算是達成門檻，就可以於活動結束後領取紅利點數。

舉例「基金入門弟子」的條件，同時符合活動期間定期定額 $3000 或活動期間累積買進金額總值 3 萬、加上活動期間累積買進成交筆數至少 3 筆，以及活動期間績效 3%。

「基金大俠」須同時符合從過去第一筆交易至今曾經資產達 100 萬以上、累積成交金額 1000 萬、以及曾經持有包含 3 檔以上檔數、經驗累積 1 年以上，另外加上 2019 年度績效包含 8% 以上和單月最差績效 - 3% 以上，最後活動期間須有一筆交易，完全符合上述所有條件，就是基金大俠。

「金賺大師」則是最難的門檻，必須完全符合從過去第一筆交易開始至今曾經累積賺 100 萬，以及活動期間要有一筆交易就算是通過此門檻。

而符合上述任一種身分的老司機，即可均分鉅亨投顧的 Yes 紅利點數，總共將送出 168 萬點。

每種身分的點數皆以均分制，像是「基金入門弟子」紅利點數共 46 萬點均分；「基金大俠」紅利點數共 60 萬點均分；「金賺大師」紅利點數共 60 萬點均分。

而第一周活動上線以來，有三位老司機達成最難符合的「金賺大師」條件。

針對長期定期定額投資，曾有績效 8% 以上的朋友，趕快加入試看看，兩個月時間來成為投資佼佼者吧！尚未成為老司機的朋友，只要完成會員綁定即可參加！

「基金老司機之群雄召集令」活動資訊：

參加辦法：加入成為老司機（登入「鉅亨網」會員，下載「投資老司機」APP 使用更方便）

活動期間：2019/11/12-2020/2/7

Yes 紅利點數獎勵：

符合【基金入門弟子】條件者，可均分總獎勵 46 萬點

符合【基金武林大俠】條件者，可均分總獎勵 60 萬點

符合【金賺大師】條件者，可均分總獎勵 60 萬點



詳細活動內容請點選「基金老司機之群雄召集令」http://bit.ly/32Thzq0