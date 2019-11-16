道瓊登上28000點！但要再上漲仍需要貿易協議落地？

道瓊指數首次飆升至 28000 點以上，週五收報 28004 點，本週上漲 1.2%。標準普爾 500 指數本週上漲 0.9%，收報 3120 點，但展望後市，華爾街分析師認為，美中第一階段的貿易協議是否能夠真實落地，可能才是美股未來重要的觀察焦點。

Bleakley Advisory Group 投資長 Peter Boockvar 表示，市場已經在可能達成協議的期待中交易了好幾週，而每天都有白宮消息傳出貿易協議樂觀，但若要繼續推升美股向前，就會需要貿易協議的更多細節。

隨著美股在過去這一週漲至新高，美債殖利率則從近期高點回落。 10 年期美債殖利率在前周創下 1.97% 的高點後，週五降至 1.83%，顯示市場避險情緒是稍稍降低。

10 年期美債殖利率日線走勢圖 圖片：investing.com

BTIG 股票與衍生品策略師 Julian Emanuel 指出，「我們的觀點是，縱使市場大漲，但除非我們真正、確實有具體跡象表明已經達成貿易協議和確定簽署日期，否則這股漲勢可能會暫停。」

另外 Julian Emanuel 也表示，目前暫不清楚美國總統川普的彈劾聽證會不會對股市產生影響，但現在華爾街是暫時不予理會，目前市場並不認為參議院會通過彈劾川普，儘管川普可能會被眾議院彈劾。

Emanuel 預計美股將在今年或明年上半年出現回調，「事實上，我們認為短期內市場整合的潛力已經成熟，因為自第 4 季以來美股已經上漲好一段時間了。」

標普 500 指數本季以來上漲 4.8%，今年以來上漲 24.4%。