國泰金、富邦金、台泥法說登場 10月外銷訂單 本周重要大事預告

財報上周已全數公布完畢，各大廠也預計在本周陸續舉辦法說會，其中，兩大壽險金控龍頭國泰金、富邦金法說會分別在本周一 (18 日) 、周五 (22 日) 登場，此外，金管會主委將赴立院報告，經濟部統計處也將在周三 (20) 日公布 10 月外銷訂單，以下是本周重要大事：

本周重點法說會 聚焦國泰金、富邦金、台泥集團

國泰金、富邦金兩大壽險金控龍頭將在本周一、五接棒舉行法說會，其中，國泰金控累計前三季稅後純益，與去年全年稅後純益僅相差 4.4 億元，法人估，國泰金 2019 年全年獲利將超越去年全年；富邦金今年獲利穩健，前三季稅後純益達 535.9 億元、每股純益 4.98 元，仍是金控冠王，兩大壽險金控明年的保險銷售策略、海內外投資布局預計將是法說會聚焦重點。

台泥集團包括台泥、中橡、信昌化，聯合法說將在本周一登場，市場聚焦歐非事業、綠能新事業等發展，此外，中橡子公司能元科技的家電大客戶 Dyson 退出電動車市場也預計將是市場關注重點。

本周重要法說會，周一有國泰金、台泥、國際中橡、信昌化、鈺太，周二有敬鵬、太景 - KY，周三有百達，周四有聖暉、帆宣、欣欣大眾、生達、精華、順藥、大樹、金可、泰昇 - KY，周五有富邦金。

經濟部統計處周三將公布 10 月外銷訂單

9 月外銷訂單已呈現連 11 黑，經濟部統計處表示，依目前來看，因貿易戰影響全球景氣，今年全年轉正機率不高，預估全年將年減 4-6%，但第 4 季為資訊通信及電子產品銷售旺季，旺季效應仍可期，第 4 季年減幅度可望逐月縮小，12 月則有機會單月轉正。

財政部周一出席財委會 專案報告境外資金匯回專法現況

金管會主委顧立雄、財政部長蘇建榮等，本周一將赴立法院財委會就「海外資金回台現況及後續管理，投資標的與因應策略」專題報告，為避免境外匯回資金影響我國金融市場，金管會也設下「投資任一公司股票的總金額，不得超過運用於國內股票總金額的 20%」等兩道防線，避免境外匯回資金炒股。

元大未來通訊、新光 Shiller CAPE ETF 周二上市掛牌

ETF 市場再添新兵，證交所表示，元大投信發行的「元大全球未來通訊」(00861-TW)，以及新光投信發行的「新光 Shiller CAPE」(00866-TW)，將於本周二同步掛牌。

元大全球未來通訊 ETF 主要追蹤「ICE FactSet 全球未來通訊指數」，由 ICE Data Indices, LLC 編制，投資已開發市場及新興市場國家中，滿足未來通訊供應鏈且未來通訊相關業務營收比重占總營收 50% 以上的企業，成分股計 48 檔。

新光 Shiller CAPE ETF 則追蹤「Shiller Barclays CAPE® 美國產業價值投資指數」，由 BARCLAYS BANK PLC 編制，從美國 11 大產業中，篩選四個產業指數，以市值加權法計算權重，綜合反映美國主要產業表現，成分股計 192 檔。

日盛投顧 2020 投資展望會登場

隨著美中貿易戰持續延燒，產業變動幅度大，日盛投顧在周三舉行 2020 投資展望會，議程內容包括應對貿易戰的投資策略、5G 升溫 PCB 蓄勢待發、東京奧運加持，運動休閒喜迎大商機等產業資訊，可望提供投資者在世界情勢多變的局勢中，精選的投資組合。

遠傳 5G 遠距診療前瞻計畫記者會

遠傳積極佈局 5G 生態圈，並結盟三大醫學中心，包括亞東醫院、慈濟醫院、中和紀念醫院，預計在周三宣告 5G 遠距診療前瞻計畫，串聯智慧醫療照護網，讓偏鄉與健康靠得更近，並邀請遠傳電信總經理井琪、亞東紀念醫院貴賓代表、花蓮慈濟醫院貴賓代表、高雄醫學大學附設中和紀念醫院貴賓代表。