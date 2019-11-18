〈金管會立院備詢〉大同幫華映代墊工資有解 顧立雄：設定一年內抵押貸款就可

大同 (2371-TW) 旗下子公司華映宣告破產後，目前仍積欠近億元薪引發員工不滿，要求母公司大同必須出來善後，但大同以適法性為由，拿金管會當擋箭牌，金管會顧立雄今 (18) 日表示，華映可設定一年內的資產抵押給大同，再由大同提供華映一年內短期融資，償還積欠薪資。

華映大量資遣近 2000 名員工並積欠近億元薪資，650 名華映員工前往大同抗議要求母公司負責，未料大同竟搬出金管會當擋箭牌，主張墊付薪水恐有適法性疑慮，企圖逃避子公司欠薪難題。

時代力量立委黃國昌質詢時痛批，大同對於華映欠薪竟表示同情，根本是鱷魚的眼淚，勞動部已表態呼籲要大同善盡企業社會責任，幫子公司華映籌措財源或代墊薪資，而非要求員工把工資墊償基金當第一優先選項，不知道勞動部是否就大同貸款給華映，詢問金管會意見。

顧立雄答詢時回應，勞動部曾來函詢問關於上市公司資金貸與、背書保證等規定，根據公司法第 15 條上市公司貸款給他人，必須考量必要性、合理性與對大同股東權益等面向評估。

顧立雄指出，大同貸款給華映如果是一年以下且符合規定，就能約定一年內的資金貸與合約，由大同融資給華映償還員工薪資，目前華映在銀行設定抵押的資產大於負債，因此可由華映將這部分資產設定抵押權給大同，再由大同貸款給華映。

但顧立雄也說，大同貸款給華映還有程序上的問題，包括華映是否能在一年內清償，以及對大同股東權益的影響，這部分都要經過大同董事會同意。